Нарядилась свиньей: невеста Розенко удивила пользователей сети

Украина

Невеста бывшего вице-премьера Павла Розенко Елена-Кристина Лебедь обладает, очевидно, хорошим чувством юмора и нередко радует своих фанатов фотографиями из своей личной жизни.

В очередной раз девушка решила доказать это, ответив на обвинения хейтеров в том, что она слишком худая и «светит костями». Чтобы как-то оправдать свою фигуру она решила примерить плюшевый костюм свиньи, пишет издание «Херсон типичный», которое пристально следит за деятельностью своей землячки в сети.

Издание отмечает, что свою публикацию Кристина снабдила шутливой надписью «Без шапки! Зато поела!».

Многие пользователи оценили такой юмор Елены-Кристины и тоже подшутили над ней в ответ.

«Тепер ніхто не напише «одні кості», «Кристина, вы такая толстая, срочно худеть», «Самая ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ хрюшечка, с ГОЛОВОЙ», «Новые технологии, для отпугивания аферистов, Какой симпанишная хрюшка», «Ого! Поправилась!», — написали поклонники.

За два дня пост телеведущей собрал более 12 тысяч лайков — похоже, юмор оценили.

Ранее сообщалось, что на своей странице в Instagram Елена-Кристина Лебедь поделилась новым фото со своим женихом Павлом Розенко. Она сообщила, что пара направляется на день рождение крестницы. Стоит отметить, что пара подобрала одежду в одной цветовой гамме. Для этого события они выбрали бежевый цвет. Елена-Кристина выбрала для себя изящное платье в пол, а вот Павел Розенко — костюм в том же оттенке.

«Товарищ Погода, срочно выключай ветер и включай тумблер на +20! Сегодня крестины у прекрасной Алисы! Мчимся в страну чудес!», — подписала снимок ведущая.

Напомним, что Елена-Кристина Лебедь в интервью «ФАКТАМ» откровенно рассказала, как завязались их отношения с вице-премьером Павлом Розенко и чем министр покорил ее сердце. Оказывается, все началось с обычного поста Кристины в Facebook, под которым Розенко оставил свой комментарий, хотел подколоть журналистку.

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