Украина

Погода на Покров: что обещают синоптики

Понедельник, 14 октября в Украине обещает быть теплым и безоблачным. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Украинском Гидрометцентре. Напомним, синоптики ожидают, что наступившее бабье лето продлится как минимум до 18 октября.

Тем не менее в центральной и восточной частях Украины ожидается сильный туман с видимостью 200−500 м (І уровень опасности «желтый»).

«14 октября ночью и утром в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях туман, видимость 200−500 м», — сообщили в Гидрометцентре.

Кроме того, 14 и 15 октября в Донецкой, Запорожской, Одесской, а также в большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей «бабье лето» будет сопровождаться чрезвычайной пожарной опасностью.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань предупредил, что с середины октября в Украине начнутся заморозки.



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