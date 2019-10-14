Google посвятил дудл создателю стробоскопа: кто такой Жозеф Плато

Наука и технологии

Google посвятил новый анимированный дудл изобретателю стробоскопа — бельгийскому физику Жозефу Плато. Именно в понедельник, 14 октября, создатель прибора отметил бы 218-й день рождения.

Дудл представляет собой круг, внутри которого от сковородок отскакивают блины, стремящиеся попасть на тарелку. В анимированной версии изображения движение сковородок напоминает кружение в стробоскопе.



Создавший устройство Жозеф Плато родился 14 октября 1801 года в Брюсселе. И хотя в юности будущий ученый изучал юриспруденцию, затем заинтересовался точной наукой.

Принесшее ему всемирную известность стробоскопическое устройство Плато изобрел в 1832 году. Оно состояло из двух дисков, вращавшихся в противоположных направлениях. Смотрящий в устройство человек видел танцора в движении. Считается, что именно популярность нового устройства привела к рождению кино.

Также Плато стал ученым, тяготеющим к опасным опытам. Так, летом 1829 года он в течение 25 секунд смотрел на полуденный солнечный диск, пытаясь выяснить предел сопротивляемости сетчатки человеческого глаза к солнцу. Опыт закончился временной слепотой, а в старости Плато потерял зрение полностью. Несмотря на это, он продолжал научную карьеру.

Скончался ученый в сентябре 1883 года. На тот момент ему был 81 год.

Напомним, предыдущий дудл был посвящен Дню учителя.



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