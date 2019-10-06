Гугл посвятил забавный дудл Дню учителя

Украина

В Украине 6 октября отмечают профессиональный праздник работников школьной сферы образования — День учителя. Этому празднику известный поисковик Google посвятил дудл, который можно увидеть на его стартовой странице.

Так, День учителя ежегодно отмечается в Украине каждое первое воскресенье октября. В этом году этот день выпал на шестое число. Педагог — одна из самых ответственных профессий, именно поэтому является очень благодарной и уважаемой.

Передавать свои знания ученикам, находить к каждому из них подход и уметь простым языком объяснить некоторые сложные для школьников вещи — и есть мастерство учителя, которое стоит больших трудов.

«ФАКТЫ» по случаю праздника собрали красивые поздравления и открытки для учителей.

Как писали «ФАКТЫ», недавно поисковому сервису Google исполнился 21 год. В связи с этим компания поздравила себя с праздником ярким дудлом. Незадолго до этого Google опубликовал интересную заставку в честь очередной годовщины со дня рождения «короля блюза» Би Би Кинга.

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