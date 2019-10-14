Общество и люди

Одесский региональный центр социально-психологической реабилитации детей (ЦСПРД), в котором постоянно происходят ЧП с воспитанниками, продолжает оставаться в зоне особого внимания общественности.

Напомним, недавно стало известно об издевательствах над отравившейся девушкой, которой персонал отказался вызвать скорую помощь. Затем произошел очередной побег группы воспитанниц. Когда волонтеры их отыскали и привезли в полицию, разразился новый скандал: на следующий день полицейские заявили об изнасиловании одной из найденных. В подозреваемые угодил известный общественник, участник движения (платформы), занимающейся поиском пропавших детей. Именно он и был в числе общественников, обнаруживших беглянок.

«ФАКТЫ» писали тогда, что редакции известны его имя и фамилия, но по этическим соображениям мы пока их не называем. Сам он в недалеком прошлом — воспитанник дома семейного типа.

12 октября Лучезар Панфилов решил прервать молчание и обратился к президенту Украины, народным депутатам, СМИ, руководителям правохранительных структур. Он записал свое обращение на видео. Говорит о том, что чиновникам, которые по долгу службы обязаны заниматься детьми, грозило увольнение. Полицейским, которые были замешаны в избиениях детей, садистам-охранникам светило уголовное преследование. Тогда они, по-видимому, решили выкрутиться, обвинив его в изнасиловании. (Как отмечают многочисленные волонтеры, обвинили именно того, кто конкретно заявлял о беспределе в ЦСПРД).

Активисты отмечают, что надо быть совсем глупым, чтобы начать приставать к девочке в комнате, где полно людей. Там было еще три человека, в том числе сестра Лучезара. Девушки спали буквально в 50 сантиметрах друг от друга. В соседней комнате были брат Лучезара с женой. Обвинение попахивает откровенной «залепухой».

Сам Лучезар говорит: «Я как никто другой заинтересован в прозрачности и объективном расследовании этого так называемого уголовного производства. Хочу подчеркнуть: я не держу зла на девочку, написавшую на меня заявление, поскольку понимаю, что и она — жертва, инструмент в руках этой преступной клики. Можно только догадываться, какими методами сотрудники Хмельницкого отдела полиции добились от девочки написания этого заявления. Учитывая, что находилась она там с четырех часов дня до трех часов ночи, без своего законного представителя, без психолога».

Он отмечает, что, по признанию самих воспитанников реабилитационного центра, сотрудники именно этого отдела полиции издеваются и избивают детей — с согласия персонала центра.

«Считаю, что вся эта ситуация — показательная расправа над группой волонтеров, которые на протяжении длительного времени расследуют чудовищные преступления в отношении детей во всевозможных центрах и приютах Одесского региона. Я требую, чтобы все компетентные правоохранительные органы, парламентарии и офис президента обратили внимание на этот конвейер боли, страха, унижений и преступлений, совершаемых по отношению к детям», — констатирует Панфилов.

Он заявляет, что сам разберется со сфабрикованным делом и задается вопросами: «Что будет с детьми, находящимися в этом аду?! Ну, пошумели общественники, обратились в компетентные органы… Воспитатели-садисты — на месте, чиновники, покрывающие преступления, на месте, чоповцы, издевающиеся над детьми, на месте, «псарня» Хмельницкого отдела полиции — на месте…

А кое-кто, по имеющейся информации, приторговывает этими детьми.

Сколько еще нужно детских жертв, чтобы прекратить это насилие, чтобы общество проснулось и покончило с этим беспределом?!".

Напомним, одной из первых о беспределе в центре реабилитации детей рассказала правозащитница Зоя Мельник. «ФАКТЫ» рассказывали также о побеге в марте этого года группы воспитанников центра, а также о том, как в августе сотрудники центра пытались скрыть инцидент с падением ребенка с высоты.

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