У защитников Украины на Донбассе появился свой марш (видео)

Украина

В День защитника отечества, который в Украине отмечается с 2014 года 14 октября, на Покрову, в Объединенных силах представили «Марш ООС».

«У солдат и офицеров операции Объединенных сил давно назревала мысль создать свою песню, возможно марш или даже гимн, которая бы стала своеобразным паролем, объединяющим произведением для всех защитников Украины. Некий символ боевого братства участников и ветеранов АТО / ООС», — сообщают в командовании.

«Марш Объединенных сил» создали в сентябре 2019 года. Над ним работал бывший аккордеонист и клавишник группы «Мандри» Леонид Белей, автор текста — действующий офицер Владимир Патола, которой и сейчас проходит службу в районе ООС. К записи песни присоединились музыканты группы «Широкий лан» Святослав Бойко и Александр Козинец, а также звукорежиссер Андрей Обод.

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