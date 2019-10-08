Украина

Разведение войск на Донбассе: ВСУ покинут территорию, которую отвоевали за три года

В Генеральном штабе разъяснили, что в результате разведения войск на Донбассе украинские военные отойдут на позиции, которые занимали три года назад. Об этом начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил во время поездки в район проведения операции Объединенных сил.

«Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения ВСУ и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию», — сказал генерал.

При этом в Минобороны уверяют, что украинские военные отойдут на такое расстояние, которое в случае нарушения договоренностей боевиками позволит ВСУ сразу же вернуться обратно.

Напомним, разведение сил и средств на участке в районе Станицы Луганской официально завершилось 30 июня. Однако если украинские военные действительно ушли со своих позиций, то боевики остались под видом представителей т.н. «народной милиции» «ЛНР».

5 октября на мосту вблизи Станицы Луганской открыли временный обходной переход. Работы по восстановлению разрушенного моста планируется завершить до 15 ноября.

Одновременно стало известно, что разведение сил и средств в районе Золотого-4 было сорвано из-за нарушения режима тишины боевиками. Тем не менее Украина решила усилить охрану мирного населения.



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