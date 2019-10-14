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На Одесщине и Харьковщине вандалы отметились грязными выходками ко Дню защитника Украины (фото)
День защитника Украины в одесском поселке Тарарбунары был омрачен актом вандализма — неизвестные облили краской памятный крест, установленный в парке Памяти в честь погибших защитников Украины. Напомним, ранее под Житомиром хулиганы разбили памятники погибшим воинам АТО.
Как сообщает местное издание «Бессарабия INFORM», преступление обнаружила ранним утром одна из жительниц города, совершавшая в парке пробежку.
По словам женщины, запах краски был очень сильным и ощущался еще на подходе к парку, но из-за сумерек увидеть следы вандализма удалось не сразу. Однако когда на улице стало светло, стало видно облитый бордовой краской монумент. На место инцидента тут же вызвали полицию.
Местные активисты считают акт вандализма спланированным, поскольку 14 октября возле этого памятного креста были назначены памятные мероприятия.
Отметим также, что этой же ночью в Харькове вновь осквернили памятную плиту воинам Украинской повстанческой армии (14 октября также отмечается как день воинов УПА). На сей раз плиту облили зеленой краской.
Напомним, во вторник, 8 октября, в Киеве неизвестные изуродовали памятный знак погибшим воинам АТО в Голосеевском парке. Вандалы облили краской знак, установленный на месте будущего монумента.
Ранее подобный инцидент произошел в городе Мена Черниговской области.
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