24.58 / 24.86 26.96 / 27.43
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Одесщине и Харьковщине вандалы отметились грязными выходками ко Дню защитника Украины (фото)

11:30 14 октября 2019 99
Оскверненный крест в Татарбунарах
Инф. «ФАКТОВ»

День защитника Украины в одесском поселке Тарарбунары был омрачен актом вандализма — неизвестные облили краской памятный крест, установленный в парке Памяти в честь погибших защитников Украины. Напомним, ранее под Житомиром хулиганы разбили памятники погибшим воинам АТО.

Как сообщает местное издание «Бессарабия INFORM», преступление обнаружила ранним утром одна из жительниц города, совершавшая в парке пробежку.

По словам женщины, запах краски был очень сильным и ощущался еще на подходе к парку, но из-за сумерек увидеть следы вандализма удалось не сразу. Однако когда на улице стало светло, стало видно облитый бордовой краской монумент. На место инцидента тут же вызвали полицию.

Местные активисты считают акт вандализма спланированным, поскольку 14 октября возле этого памятного креста были назначены памятные мероприятия.

Отметим также, что этой же ночью в Харькове вновь осквернили памятную плиту воинам Украинской повстанческой армии (14 октября также отмечается как день воинов УПА). На сей раз плиту облили зеленой краской.

Напомним, во вторник, 8 октября, в Киеве неизвестные изуродовали памятный знак погибшим воинам АТО в Голосеевском парке. Вандалы облили краской знак, установленный на месте будущего монумента.
Ранее подобный инцидент произошел в городе Мена Черниговской области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Покров

Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы и открытки

Пенсия

В Пенсионном фонде рассказали, как определить зарплату для начисления пенсии (формула)

Сваты Артемьева

«Сваты-7»: в РФ прокомментировали информацию о том, что сериал лишился еще одной звезды

Танці з зірками судьи 2019

Скандал на паркете и ультиматум Франциско Гомеса: чем запомнился восьмой эфир «Танців з зірками»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер