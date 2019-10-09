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Происшествия

В Киеве вандалы изуродовали памятный знак погибшим воинам АТО (фото)

10:49 9 октября 2019 170
Место памятника в парке
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 8 октября, в Киеве неизвестные изуродовали памятный знак погибшим воинам АТО. Ранее подобный инцидент произошел в городе Мена Черниговской области.

Как сообщает «Киев Оперативный», в столичном парке Голосеевского района на месте, где должен быть сооружен памятник погибшим украинским военным на Донбассе, вандалы облили краской памятный знак.

Рано утром, до того, как горожане пришли в парк, коммунальщики убрали «художества» неизвестных и вызвали полицию.

В сети возмущаются действиями неизвестных.

Напомним, ранее в Житомирской области группа хулиганов разбила на кладбище памятники погибшим воинам АТО, а во Львовской области офис организации ветеранов АТО расписали антиукраинскими слоганами.

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