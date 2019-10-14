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Нимфа: голая украинская певица взбудоражила сеть (фото)
Украинская певица Луна (Кристина Герасимова-Бардаш), которая год назад со скандалом ушла от звездного мужа и заявила о насилии, опубликовала откровенное фото.
На снимке в Instagram Кристина позирует голая и в воде. Вокруг плавают лепестки роз, а интимное место прикрывает ракушка.
Подписчики Луны отметили, что она решила хайпануть, но и комплиментов женщине досталось много.
«Нимфа», «Королева», «Ты прекрасна», — пишут поклонники.
Кстати, 4 октября Луна выпустила новый альбом «Транс». После скандалов и расставания с Юрием Бардашем, она работает с собственным лейблом Luna Production.
Она также собирается записать альбом живых выступлений и петь на немецком языке.
Напомним, ранее пикантные фото показала певица и модель Даша Астафьева.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».