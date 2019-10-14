Победу партии Качиньского в Польше обеспечило обещание вдвое поднять минимальную зарплату

Мир

В воскресенье, 13 октября, в Польше прошли очередные парламентские выборы. По результатам голосования партия Ярослава Качиньского уверенно сохранила ведущие позиции. «Закон и справедливость» (PiS), по данным экзитполов, набирает 43,6 процента голосов. Это означает, что она получит 239 из 460 мест в Сейме. Абсолютное большинство составляет при этом 31 голос, следовательно, сторонники Качиньского смогут снова сформировать правительство без участия других партий.

Центристское объединение партий «Гражданская коалиция» занимает второе место, набрав 27,4 процента голосов. Среди других партий, которые, смогли преодолеть 5-процентный барьер, называют коалицию польских левых (11,9%), Крестьянскую партию (9,6%) и ультраправое националистическое движение «Конфедерация» (6,4%), выступающее с открытыми гомофобными и женоненавистническими заявлениями.

Например, сопредседатель «Конфедерации» Януш Корвин-Митте публично заявил: «Женщины в среднем глупее мужчин». Примечательно, что 76-летнего политика с его идеями поддерживает польская молодежь. Например, в мае на выборах в Европарламент за «Конфедерацию» голосовало много поляков в возрасте от 18 до 24 лет. Каждый пятый голос, полученный ультраправыми, приходится на эту возрастную группу избирателей.

«Конфедерация» выступает за запрет абортов, демонстраций ЛГБТ-движений, за укрепление христианских традиций и против приема Польшей мигрантов. Отметим, что часть этих призывов поддерживает и партия «Закон и справедливость». Она находится у власти в Польше с 2015 года.

Накануне голосования к соотечественникам с открытым письмом обратились три бывших президента Польши — Лех Валенса, Александр Квасьневский и Борис Коморовский. Они предупреждают об усилении «опасности образования в стране авторитарной диктатуры». Минувшие четыре года трое известных политиков оценивают негативно несмотря на экономические достижения республики. Они критикую судебную реформу, а также внешнюю политику Польши, в частности, требование от Германии репараций за разрушения, нанесенные за время Второй мировой войны. Такая позиция заметно ухудшила отношения между Варшавой и Берлином, подчеркивают бывшие президенты Польши. «13 октября нам предстоят не обычные выборы: на них решится, останется ли Польша демократическим правовым государством или продолжит превращаться в авторитарную диктатуру», — написали Валенса, Квасьневский и Коморовский.

Однако их критика не была услышана. Простые поляки довольны заметным улучшением уровня жизни в стране. Экономика Польши растет намного быстрее среднеевропейских показателей. Согласно прогнозу, в 2020 году прирост ВВП в Польше составит 3,7 процента. Это позволяет правящей партии раздавать, как говорят ее критики, «предвыборные сосиски».

Правительство Матеуша Моравецкого, например, недавно решило выплачивать детские пособия не только на второго, но и на первого ребенка. Это примерно 117 евро, что при средней зарплате меньше тысячи евро является существенным пополнением семейного бюджета.

Также было отменено решение предыдущего правительства о повышении пенсионного возраста до 67 лет. Моравецкий понизил его до 65 лет для мужчин и до 60 лет — для женщин.

В начале октября «Закон и справедливость» обнародовала свою программу на ближайшие 100 дней в случае победы на выборах. Партия власти пообещала новые льготы для малого бизнеса и фермеров, дополнительные выплаты для пенсионеров, а также крупные вложения в развитие инфраструктуры и медицины. Но главное не это. Основным обещанием стало повышение минимальной зарплаты почти вдвое — с 520 евро до 900 евро. Моравецкий утверждает, что сможет добиться этого к 2023 году.

Очевидно, что после выборов он сохранит свой пост. Если в правительстве Моравецкого и произойдут какие-то перестановки, то они не будут существенными. Не поменяется и внешняя политика Польши.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский во время своего пресс-марафона выразил уверенность в том, что Украину и Польшу в дальнейшем будут связывать дружеские отношения. «Мы подписали ряд договоров, в частности, о газовой независимости. Приходит время, когда мы не забываем нашу историю, но понимаем, что есть современные отношения и люди, которые не должны ссориться», — сказал Зеленский.

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