Украина

Того, что сказал мне Данилюк, я не слышал за многие годы работы на дипломатической службе, — экс-посол в США Чалый

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк оказывал давление на украинских дипломатов в США, отводя им чисто «логистическую функцию» в межгосударственном диалоге. Визит Данилюка в Вашингтон состоялся в начале июля 2019 года, и с тех пор посольство было отстранено от обеспечения диалога по линии Украина-США на самом высоком уровне.

Об этом в интервью Левому берегу рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

При этом он отметил, что прибывший вместе с Данилюком советник Зеленского Андрей Ермак попал в Белый дом только благодаря усилиям посольства Украины. Так, Чалый сделал ему пропуск в резиденцию Трампа вместо себя, а также предоставил в пользование автомобиль посла.

Также дипломат сообщил, что первые поездки в США (еще до выборов) организовывали команды лоббистов.

«Могу сказать, что средства, которые были уплачены, абсолютно несопоставимы с тем результатом, которого эта команда достигла», — констатировал экс-посол, усомнившись в и в том, что визит самого Зеленского в США, организованный его командой, стал «лучшим за всю историю двусторонних отношений».

Напомним, Чалый объяснил пользу для Украины от обнародования стенограммы разговора Зеленского с Трампом.

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