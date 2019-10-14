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Происшествия

В Крыму оккупанты снова задержали известного правозащитника Джеппарова

14:20 14 октября 2019 32
Абдурешит Джеппаров
Инф. «ФАКТОВ»

На административной границе оккупированного Россией Крыма с Херсонской областью силовики ФСБ задержали известного крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Мджлиса крымских татар, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз.

«Он удерживается уже в течение часа. Следим за ситуацией …», — написал Чийгоз.

Официальная причина задержания адвоката на данный момент не известна, однако 7 октября его уже задерживали при аналогичных условиях и продержав на КПП несколько часов, отпустили.

Напомним, ранее стало известно, что правозащитники в Крыму потеряли связь с двумя осужденными на полуострове украинцами — Владимиром Дудкой и Алексеем Бесарабовым. Тем не менее Украина продолжает подготовку к новому обмену заложниками с РФ, надеясь включить в список и заключенных в Крыму. Новый обмен, как надеются в Украине, может состояться до конца года.

Фото Радио Свобода

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