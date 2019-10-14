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Мир

Российские власти официально прокомментировали информацию о возможной гибели в Африке "повара Путина" Пригожина

15:21 14 октября 2019 1040
Евгений Пригожин
Инф. «ФАКТОВ»

Российские дипломаты в Конго не располагает информацией о том, что на борту самолета Ан-72, который потерпел авиакатастрофу в Конго, мог находиться близкий к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, недавно попавший под санкции США в связи с попытками вмешательства в президентские выборы «фабрики троллей».

В то же время, как сообщает «Российская газета», пресс-атташе посольства РФ в Конго Наталья Кононова подтвердила, что на разбившемся в минувшую пятницу самолете находились двое граждан России — Владимир Садовничий (1958 года рождения) и Виталий Шумков (1955 года рождения). По ее словам, других россиян на борту не было.

Ан-72 потерпел крушение во время рейса маршрутом Гома-Киншасу. После этого на российских интернет-ресурсах появилась информация о том, что в самолете находился «повар Путина» Пригожин. Об этом сообщалось со ссылкой на источники в частной военной компании Вагнера.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «повар Путина» попал в громкий скандал в России из-за заражения сотен детей опасной инфекцией. Компания, принадлежащая Евгению Пригожину, поставляла продукты в московские школы и детские сады.

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