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Украина

В День защитника Украины Зеленский встретился с военными на Донбассе (видео)

16:32 14 октября 2019 94
Владимир Зеленский на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

14 октября, в День защитника Украины, президент Владимир Зеленский почтил в столице память погибших воинов, а затем выехал на Донбасс. Об этом сообщает Офис Президента.

«Единственное, что сегодня должен сказать и Президент, и каждый украинец — это просто спасибо! За вашу отвагу и доблесть. За характер, дух, волю и выдержку. За мирный сон в украинских городах и селах. За то, что держите небо «, — сказал президент Владимир Зеленский во время встречи с украинскими военнослужащими, которые защищают страну в районе проведения Операции Объединенных сил.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на марше «Нет капитуляции» от президента Зеленского требуют не разводить войска на Донбассе и не использовать для разрешения конфликта «формулу Штайнмайера».

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