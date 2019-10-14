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Украина

Ветераны АТО выйдут в Киеве на акцию "Нет капитуляции!": видеотрансляция марша протеста

8:12 14 октября 2019 165
Плакат участников акции
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 14 октября в Киеве и других городах Украины патриоты и ветераны войны на Донбассе намерены снова провести акцию «Нет капитуляции».

Ветераны хотят потребовать от президента Зеленского не разводить войска на Донбассе, а разрешение конфликта искать вне минских соглашений и «формулы Штайнмайера».

В числе требований протестующих — запрет установления введения особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины, запрет на объявление амнистии для боевиков, запрет отвода украинских войск на линии разграничения, запрет на любые негосударственные военизированные формирования на территории ОРДЛО, а также запрет проведения выборов в любые органы власти и самоуправления до получения полного контроля на всей линии российско-украинской границы. Перечень озвучила народный депутат Яна Зинкевич на пресс-конференции.

«ФАКТЫ» ведут прямую трансляцию с места проведения акции в Киеве.


Напомним, главы МВД, СБУ и Совета национальной безопасности и обороны призвали участников акций, назначенных на День защитника Украины 14 октября не позволять манипулировать собой. К этому же призвал украинцев и президент Владимир Зеленский.

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