24.58 / 24.86 26.96 / 27.43
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский вместе с женой почтил в Киеве память погибших защитников Украины и едет на Донбасс (фото)

10:49 14 октября 2019 804
Владимир и Елена Зеленские у Стены памяти
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 14 октября, в День защитника отечества президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой почтили память павших героев и возложили цветы к Стене памяти у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

«Глава государства с супругой возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память», — сообщают в Офисе президента.

Также 14 октября, когда в Киеве состоится акция «Нет капитуляции», Владимир Зеленский отправится с рабочей поездкой в Донецкую область, где планируется посещение штаба Операции объединенных сил и встречи с военнослужащими ООС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на марше «Нет капитуляции» ветераны планируют потребовать от президента Зеленского не разводить войска на Донбассе, а разрешение конфликта искать вне минских соглашений и «формулы Штайнмайера».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Покров

Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы и открытки

Пенсия

В Пенсионном фонде рассказали, как определить зарплату для начисления пенсии (формула)

гороскоп

Тельца ожидает дальняя поездка, а Скорпиона — перемены в личной жизни: гороскоп на неделю

Танці з зірками судьи 2019

Скандал на паркете и ультиматум Франциско Гомеса: чем запомнился восьмой эфир «Танців з зірками»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер