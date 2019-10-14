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Зеленский вместе с женой почтил в Киеве память погибших защитников Украины и едет на Донбасс (фото)
В понедельник, 14 октября, в День защитника отечества президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой почтили память павших героев и возложили цветы к Стене памяти у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.
«Глава государства с супругой возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память», — сообщают в Офисе президента.
Также 14 октября, когда в Киеве состоится акция «Нет капитуляции», Владимир Зеленский отправится с рабочей поездкой в Донецкую область, где планируется посещение штаба Операции объединенных сил и встречи с военнослужащими ООС.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на марше «Нет капитуляции» ветераны планируют потребовать от президента Зеленского не разводить войска на Донбассе, а разрешение конфликта искать вне минских соглашений и «формулы Штайнмайера».
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