Последний розыгрыш: ирландец насмешил родных и друзей криками из гроба на своих похоронах (видео)

Мир

Собравшиеся на похоронах ветерана вооруженных сил Ирландии Шэя Брэдли не поверили своим ушам, когда из могилы, которую еще не успели засыпать, послышался стук в крышку гроба. Голос Шэя сказал: «Привет, привет! Где я, черт побери? Выпустите меня отсюда! Здесь чертовски темно! Это что я слышу, священник? Это Шэй! Я в ящике! Нет, прямо перед вами! Я мертвый». А потом спел: «Привет, снова привет. Я позвонил попрощаться».

Как выяснилось, весельчак Брэдли, который умер после продолжительной болезни, сделал эту запись незадолго до смерти, чтобы повеселить друзей и родственников в последний раз. И ему таки удалось вызвать смех практически у всех присутствовавших на таком печальном событие, как похороны. Смех, правда, как отмечает издание Daily Mail, был отчасти истерический.

Дочь Шея Андреа сказала, что ее отец был бы очень рад, если бы узнал, сколько людей он рассмешил.

Видеозапись с похорон стала вирусной. Ее опубликовали внучка покойного в соцсети Twitter (которая написала: «Мой дедушка хотел, чтобы все покидали его похороны с улыбкой на лице. И это ему в точности удалось. Я так им горжусь»), а также группf ветеранов вооруженных сил Ирландии в соцести Facebook. «Недавно нас спросили, в чем разница между военным и гражданским юмором. Это просто: он черный. Это видео все объяснит. Похороны Шея Брэдли…», — говорилось в посте ветеранов.

My grandad wanted everyone leaving his funeral with a smile on his face and that’s exactly what he got, I'm so proud #shayslastlaugh pic.twitter.com/zy8zgD8EpL — Chloe Kiernan (@chloekiernan08) October 13, 2019

Ранее ««ФАКТЫ» писали о розыгрыше из мира животных: крошечный львенок подкрался к маме-львице и напугал ее.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter