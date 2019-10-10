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Звериный розыгрыш: крошечный львенок подкрался к маме-львице и напугал ее (видео)

В зоопарке шотландского города Эдинбург было заснято смешное видео. На нем крошечный львенок (которому не исполнилось еще и двух месяцев) тихонько подкрадывается со спины к своей маме-львицы Роберте и неожиданно напрыгивает на нее. Перепуганная неожиданным нападением львица подскакивает, готовая отразить атаку. Однако проказнику его проделка сходит «с лап».

Видео стало вирусным. Пользователи сети предположили, что юный четвероногий пранкстер досрочно проникся духом Хэллоуина.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как шокированная такса впервые встретилась с черепашкой.

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