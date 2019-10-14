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Происшествия

Закрыл ребенка в машине и ушел: сеть возмутил поступок горе-отца в Киеве (видео)

17:27 14 октября 2019 64
машина
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 13 октября, в Киеве на Подоле маленький ребенок два часа просидел сам в закрытом автомобиле. Напомним, в немецком Гамбурге молодые родители забыли своего новорожденного сына в такси.

Как сообщает «Киев Оперативный», киевский инцидент произошел недалеко от ресторана «Мафия», где и была припаркована машина.

Внимание посетителей ресторана и прохожих привлекла сигнализация, которая срабатывала в автомобиле Jaguar (номерной знак AH3511IX).

В машине находился маленький плачущий ребенок — мальчик, приблизительно, двух лет. Автомобиль был закрыт и никого из взрослых рядом не было. Сама машина была припаркована больше часа.

Неравнодушные люди отвлекали ребенка. Немного успокоили, а затем вызвали полицию и скорую помощь.

Чтобы освободить ребенка, пришлось разбить стекло. Врачи осмотрели мальчика, С ним было все в порядке. Вскоре пришел и сам отец … Как пояснил работникам полиции, он выходил в аптеку за лекарствами, потому что ребенок болел.

Очевидцы считают, что верить словам отца сложно, так как ребенок находился без присмотра больше двух часов.

«ФАКТЫ» сообщали о трагическом случае во Львовской области, где умер четырехлетний мальчик, которого родители оставили в автомобиле без присмотра. А также писали о трагедии в селе Казацкое в Одесской области, где в загоревшемся автомобиле погибла двухлетняя девочка. По предварительным данным, родители оставили малышку без присмотра, и она не смогла самостоятельно выбраться из машины.

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