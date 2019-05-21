Родители забыли новорожденного ребенка в такси

Мир

Молодые родители из немецкого города Гамбург умудрились забыть своего новорожденного ребенка в такси. Они направлялись из роддома домой. Мать и отец вышли из машины сами, вытащили своего старшего годовалого сына, расплатились и попрощались с водителем. И лишь после того, как машина уехала, супруги осознали, что чего-то не хватает. Отец бросился вдогонку за автомобилем, но было поздно.

Как сообщает CTV, таксист не сразу обнаружил спокойно спавшего на заднем сидении ребенка. Он оставил такси в подземном гараже и отправился пообедать. Лишь позже, когда он принял очередной заказ, шокированный шофер наконец заметил забытого малолетнего пассажира (который к тому времени проснулся, громко заявив о своем присутствии) и связался с полицией. Счастливые родители получили своего малыша обратно после того, как его подвергли медосмотру в больнице.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мать, забыв младенца в аэропорту, вынудила пилота развернуть пассажирский лайнер.

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