- 11:48 Полторак рассказал, когда уйдет с должности главы Минобороны
- 11:45 Известный бренд выпустил именные часы Ломаченко
- 11:38 «Докажите, что вы хороший президент»: сеть взволновало обращение тяжело раненого бойца к Зеленскому
- 11:34 Рабочий получил 63-миллионное наследство: ДНК-тест подтвердил его родство с английским лордом
- 11:34 Портнов написал в ГБР заявление на Порошенко: реакция сети
- 11:01 Пес-фанат и стильная кепка Гвардиолы: яркие моменты чемпионского парада «Манчестер Сити»
- 10:59 Жена главаря "ДНР" Пушилина засветила дорогущую сумку от Gucci
- 10:57 Прикарпатье засыпало крупным градом: впечатляющие фото и видео
- 10:52 Выше земли: Монатик с женой отрываются в Сан-Франциско
- 10:46 Родители забыли новорожденного ребенка в такси
Родители забыли новорожденного ребенка в такси
Молодые родители из немецкого города Гамбург умудрились забыть своего новорожденного ребенка в такси. Они направлялись из роддома домой. Мать и отец вышли из машины сами, вытащили своего старшего годовалого сына, расплатились и попрощались с водителем. И лишь после того, как машина уехала, супруги осознали, что чего-то не хватает. Отец бросился вдогонку за автомобилем, но было поздно.
Как сообщает CTV, таксист не сразу обнаружил спокойно спавшего на заднем сидении ребенка. Он оставил такси в подземном гараже и отправился пообедать. Лишь позже, когда он принял очередной заказ, шокированный шофер наконец заметил забытого малолетнего пассажира (который к тому времени проснулся, громко заявив о своем присутствии) и связался с полицией. Счастливые родители получили своего малыша обратно после того, как его подвергли медосмотру в больнице.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что мать, забыв младенца в аэропорту, вынудила пилота развернуть пассажирский лайнер.
Читайте также: Суд в США приговорил к 40 годам тюрьмы мать, чьи оставленные в машине дети умерли от перегрева.
Читайте также: В Испании в запертой машине умерла забытая отцом полуторагодовалая девочка.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.