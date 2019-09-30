Происшествия

В четверг, 26 сентября в сельской местности во Львовской области умер четырехлетний мальчик, которого родители оставили в автомобиле без присмотра.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Трагедия произошла приблизительно в 12.10 — к правоохранителям обратились врачи городской больницы, которые уведомили, что к ним привезли бездыханного маленького ребенка.

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«Как предварительно установили правоохранители, родители ребенка работали в поле, а он находился в автомобиле Volkswagen. Мальчик просунул голову в окно машины и задохнулся», — уточнили правоохранители.

Полиция проводит расследование по факту гибели мальчика. Предварительно открыли уголовное дело по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с примечанием «несчастный случай».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале сентября в селе Максимовка (Карловский район Полтавской области) маленькая девочка запуталась в веревке и задохнулась. Трагедия произошла в частном доме. Девочка запуталась в веревках станка для разделки кроликов. Вероятно, споткнулась и веревка затянулась. Родители быстро вызвали медиков, проводились реанимационные мероприятия, но ребенка спасти не удалось. Трагедию предварительно квалифицируют как несчастный случай.

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