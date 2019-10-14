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Украина

«Формула Штайнмайера» начинается с Крыма: на "Чонгаре" устроили пикет (фото)

18:15 14 октября 2019 19
Пикет на Чонгаре
Инф. «ФАКТОВ»

14 октября, в понедельник, украинские общественники устроили пикет на пропускном пункте «Чонгар». Он находится на административной границе с аннексированным Крымом, переговоры о котором РФ отказалась вести. О пикете в Telegram-канале сообщает активист Евгений Карась.

Члены организации развернули баннеры с надписями «Крымчанин, жди Украину» и «Сначала Крым, потом Донбасс».

По словам Евгения Карася, цель акции — донести миру, Крыму и Украине несколько ироничных месседжей.

«В первую очередь, „формула Штайнмайера“, о которой много говорят, касается Крыма. Она должна начинаться с полуострова. Все как и обещали нам на Западе все пять лет. Сначала Крым, выборы с украинскими партиями, наблюдателями и полицией. Начинать разговор надо не с Донбасса. Возникает иллюзия, что говорится только про украинскую проблему. Все начинается с Крыма и настоящей иностранной причины войны», — заявил активист.

Ранее сообщалось, что известных крымских «диверсантов» этапировали в Москву.

Фото: Евгений Карась.

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