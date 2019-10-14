Украина

У Путина отреагировали на инициативу Зеленского обсудить Крым в нормандском формате

Обсуждение вопроса принадлежности Крыма на ближайшей встрече в «нормандском» формате невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении вынести крымский вопрос на обсуждение «нормандского» саммита.

По его словам, принадлежность полуострова не будет вообще обсуждаться ни в каком формате, так как этот вопрос «был закрыт в свое время».

«Причины крымского вопроса хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна, и какие-либо иные обсуждения в каких-либо форматах невозможны», — цитирует Пескова российский «Интерфакс».

Напомним, Россия не особо хочет проведения встречи лидеров «нормандской четверки», выдвигая Украине все новые и новые требования.

Между тем, по словам главы украинского МИДа Вадима Пристайко, при определенных условия, «нормандский» саммит может состояться в средине ноября.

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