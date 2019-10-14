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Крымских политзаключенных вывезли в Москву: назначена дата суда
Украинских политзаключенных Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которые были задержаны в аннексированном Крыму силовиками РФ по обвинению в «диверсионной деятельности», этапировали в Москву. Об этом сообщает российское издание «Интерфакс».
Оба жителя Севастополя получили по 14 лет колонии строгого режима и этапированы из Крыма в Москву для участия в заседании Верховного суда. На нем будет рассматриваться апелляция на вынесенный приговор.
«Их точно вывезли из Крыма, примерно 25 сентября они были в Краснодаре, на пересылке», — рассказал адвокат Дудки — севастополец Сергей Легостов.
«Они в Москве, но у меня нет информации, где они содержатся в настоящее время», — сообщил Сергей Новиков, который защищает Бессарабова.
По информации адвокатов, заседание, на котором будет рассматриваться апелляция, назначено на утро вторника, 15 октября. Защита заявляет, что дело сфальсифицировано, и потребует оправдать обоих политзаключенных.
Как сообщалось ранее, архиепископ Православной церкви Украины Климент просил президента включить в список на обмен Владимира Дудку.
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