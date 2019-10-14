Мир

Во время визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию оркестр принимающей стороны пытался сыграть гимн России. У музыкантов долго не получалось попасть в нужные ноты, но они боролись до конца. Видео в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«По крайней мере, они старались: Саудовский оркестр пытается сыграть гимн России и борется до конца», — написал он.

В сети с юмором прокомментировали такое «уважение» к кремлевскому лидеру. Пользователи Twitter считают, что так было показано отношение к России и ее руководителю.

Ранее в сети жестко высмеивали фото с российским президентом после военных учений в Оренбургской области, на котором запечатлен в сдвинутом на макушку красном берете и в костюме с крапчатым галстуком под военную куртку.

А в день рождения Путина изобразили в образе грибника, отмечая, что за каждым грибом спрятался сотрудник охраны.



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