"Возьмите нас": Путина-грибника высмеяли смешной карикатурой (фото)

Мир

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 67 лет. Накануне «праздника» лидер РФ вместе с министром обороны Сергеем Шойгу гулял по сибирской тайге.

Путин и Шойгу собирали грибы, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Российский карикатурист Сергей Ёлкин интересно увидел этот отдых президента России.

Отметим, что рассказ про отдых Путина в тайге вызвал масса насмешек в соцсетях. В частности, пользователи задаются вопросом, сколько понадобилось сотрудников ФСО (охраны), чтобы Путин смог спокойно срезать гриб.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали карикатуру на то, как Путин тушил леса в российской Сибири. Отметим, что после победы на выборах Владимира Зеленского Путин стал героем забавной карикатуры от Сергея Ёлкина.

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