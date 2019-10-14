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Подозреваемого в отравлении Скрипалей Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

Расследовательская группа Bellingcat в открытых источниках нашла фотографии офицера ГРУ России Анатолия Чепиги, известного как Руслан Боширов, который подозревается в отправлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

На снимках Чепига запечатлен на свадьбе дочери генерал-майора ГРУ Андрея Аверьянова, командира войсковой части 29 155, которую называют «секретным подразделением ГРУ для совершения диверсионных операций в Европе».

Расследователи проанализировали фотографии схемы рассадки гостей, опубликованной работавшим на свадьбе фотографом и выяснили, что еще за полгода до отравления Скрипалей Анатолий Чепига уже пытался скрыть свою личность. На схеме он обозначен как «Алексей Чепига», хотя все остальные члены его семьи присутствуют там под своими настоящими именами. На стенде есть также вымышленное имя и фамилия коллеги Чепиги — Александра Петрова (Мишкина).

Фото Чепиги были сделаны в 2017 году, за несколько месяцев до отравления Скрипалей. Свадьба проходила на берегу Онежского озера. Как отмечает «Радио Свобода», один из детей Чепиги «участвовал в свадебной церемонии».

Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери в начале марта 2018 года. Британские силовики считают, что для этого использовали нервно-паралитическое вещество класса «Новичок». В отравлении подозревают сотрудников ГРУ, известных как Александр Петров и Руслан Боширов. Позднее Bellingcat и Insider идентифицировали Боширова как полковника ГРУ Анатолия Чепигу, а Петрова — как военного врача Александра Мишкина.

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