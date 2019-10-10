15 октября 2019

Четырнадцатого октября 1925 года в Киеве, в доме на углу улиц Владимирской и Жилянской, родился еврейский мальчик Наум Мандель. Отец его был переплетчиком, мама работала зубным врачом. А сам мальчик рано увлёкся поэзией, которой собирался посвятить всю свою жизнь. Где ему было знать тогда, что жизнь ему предстояло прожить непростую и долгую, наполненную таким количеством разных испытаний, что другим людям их хватило бы, пожалуй, на целый десяток жизней.

В детстве его звали Наумчиком, Немой и Эмкой. Ему самому больше нравилось имя Эмка. Оно вообще как-то соответствовало всему образу паренька — невысокого роста, нескладного какого-то, близорукого настолько, что толстые линзы больших очков не всегда позволяли читать мелко напечатанные тексты.

Он уж никак не походил внешне на последовательного борца против советского социалистического строя. Но был таковым по убеждениям, и ничего с собой поделать не мог. Как ничего не могли с ним поделать и представители службы госбезопасности, преследовавшие его годами, то отправляя на принудительное лечение в «психушки» строгого режима, то высылая в Сибирь, а то и вовсе подумывая, как бы от него избавиться.

Со временем, поменяв фамилию на Коржавин, но не поменяв своих убеждений, он закончил Литературный институт в Москве. Пытался печататься в советских изданиях, но это было практически невозможно. И тогда, после очередного допроса в прокуратуре, Наум Коржавин написал заявление на выезд из Страны Советов, объяснив свой шаг «нехваткой воздуха для жизни».

Его с удовольствием отпустили. И он уехал в США, в Бостон, где продолжал писать стихи, вызывавшие восторженные отклики у литературных критиков и часто цитируемые читателями и коллегами по литературному цеху.

Кстати, стихи он писал разные, не только изобличающие фальш «самого справедливого в мире» социалистического строя. Немало строк были посвящены, например, женщинам, природе, философии восприятия жизни.

«Столетье промчалось. И снова, как в тот незапамятный год — Коня на скаку остановит, В горящую избу войдёт. Ей жить бы хотелось иначе, Носить драгоценный наряд… Но кони — всё скачут и скачут. А избы — горят и горят». Это из его вариаций на тему стихов Некрасова.

В конце своей жизни Наум Коржавин несколько раз приезжал на родину, где многое изменилось, стало другим, порой даже неузнаваемым. Он уже почти ничего не видел. Стихи на встречах с любителями поэзии читал по памяти. И очень радовался тому, что его по-прежнему тепло принимают и в Киеве, и в Москве. Последние свои произведения он написал в Дареме, штат Северная Каролина, где и закончил свой долгий жизненный путь.

«Он собирался многое свершить,

Когда не знал про мелочное бремя.

А жизнь ушла на то, чтобы прожить.

По мелочам.

Цените, люди, время!

Мы рвёмся к небу, ползаем в пыли,

Но пусть всегда, везде горит над всеми:

Вы временные жители Земли!

И потому — цените, люди, время!»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня