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В аэропорту Барселоны в ходе массовых беспорядков десятки человек ранены, отменены более сотни авиарейсов (видео)

8:49 15 октября 2019 225
Полиция и манифестанты в аэропорту
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Барселоне вспыхнули массовые протесты сторонников отделения Каталонии от Испании. Участники акций несогласны с приговором Верховного суда для лидеров каталонских сепаратистов. Протестующие практически заблокировали работу барселонского аэропорта Эль-Прат — второго по величине в стране. Отложены более сотни авиарейсов. В ходе стычек с полицией, как сообщает ITV News, пострадали почти 60 человек.

Толпа манифестантов собралась также в центре Барселоны. Акции протеста и блокирование дорог происходят также в других каталонских городах.

14 октября Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к срокам от девяти до 13 лет тюремного заключения за организацию референдума о независимости в 2017 году. Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас — за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.

Президент Женералитета Каталонии Ким Торра назвал решение суда «актом мести», который «не остановит нашу решимость построить независимое государство».

В связи с ухудшением ситуации в Барселоне МИД Украины рекомендует гражданам избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от посещений центра города и туристических локаций. Украинцев также призвали следить за изменениями в расписании авиарейсов.

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