Сеть захватил Tetris Challenge: что это такое (фото)

Мир

В сети ширится так называемый Tetris Challenge. Впервые его запустили 1 сентября полицейские из Цюриха. Позже к ним присоединились пожарные, полиция, береговая охрана, военные, скорая помощь и другие экстренные службы из разных стран мира.

Сотрудники показывают «внутреннюю часть» своей работы. Обычно им приходится возить с собой большое количество различных вещей, инструментов и оборудования — на разные непредвиденные случаи. Они выкладывают снаряжение, дополняя его своими телами так, чтобы получился ровный прямоугольник.

Челлендж стал настолько вирусным, что к нему подключились даже те, кто не имеет никакого отношения к экстренным службам — музыканты, работники похоронных бюро, сотрудники транспортных служб. Так, к примеру, в нем поучаствовала в нем и «Укрзалізныця», расположив рядом с купейным вагоном весь инвентарь и проводников в придачу.

Напомним, аэропорт «Киев» также присоединился к Tetris Challenge.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Черкасской области 11-летняя девочка стала жертвой жестокого детского «огненного челленджа».

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