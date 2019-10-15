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«Помятые простыни»: девушку высмеяли за попытку продать свадебное платье в стиле «Трупа невесты» за 380 долларов (фото)
В соцсети Facebook одна из пользовательниц опубликовала фотографии, которые нашла на сайте, где продаются свадебные платья секонд-хенд. Ее поразил наряд, за который просили 380 долларов. Впечатление он произвел и на прочих участников группы, а также на издание The Sun, обратившее внимание на переписку в сети.
Фото анонимной невесты кому-то напомнило Золушку — в варианте до ее превращения в принцессу. Платье сравнивали с нарядом героини известного мультфильма Тима Бертона «Труп невесты» и писали, что оно больше подошло бы в качестве костюма на Хэллоуин. А также отмечали, что оно похоже на измятые простыни. «Такое впечатление, будто она так и скатилась с ними утром с кровати», — писали в комментариях.
«Такое впечатление, будто у нее был симпатичный корсет, который она хотела надеть. Поэтому она просто обернула вокруг себя простыни, чтобы сошли за юбку», «Оно выглядит, как простыни — но это еще полбеды. Хуже, что оно выглядит, как грязные простыни. Я почти чувствую их запах», «Ее спутанные волосы выглядят под стать платью», — писали другие.
Кто-то же выступил на защиту неизвестной невесты: «Откуда столько ненависти? Она что — вышла замуж за твоего бывшего?». А на ответ: «Ты что, слепая?», та же женщина ответила: «Возможно, я просто не такая злая, как вы все».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что невеста попросила о фотошопе страдающей лишним весом кузины в вызывающе коротком платье с большим декольте.
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