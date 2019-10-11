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Некая девушка из Канады обратилась за помощью к пользователям группы соцсети Facebook под названием «Да, я насмехаюсь над свадьбами» (That's It, I’m Wedding Shaming). Она попросила отфотошопить на своем свадебном снимке изображение ее кузины. Двоюродная сестра невесты, всерьез страдающая излишним весом, явилась на свадьбу в неподобающе коротком облегающем зеленого цвета платье с вызывающим декольте.

«Кто-нибудь может отфотошопить платье моей кузины так, чтобы оно прикрывало грудь и стало длиннее, а также сделать живот более плоским? Я заплачу три доллара тому, кто сделает это лучше всех», — написала девушка, добавив, что получила у кузины разрешение на внесение правок в ее имидж. И что та сожалеет о необдуманном выборе наряда. При этом невеста попросила пользователей сети воздержаться от грубых комментариев.

Однако участники группы все же принялись критиковать внешний вид гостьи. «Я думала, что это купальник», «Честно говоря, она выглядит, как будто нарядилась в купальный костюм. Это ужасно», «Отвратительно! И это на свадьбе! Никакого самоуважения, никакого уважения к невесте и жениху. Нет никакого оправдания этому уродству. Уберите ее вообще! Как грубо!», «А ее что — убило бы, если бы она пришла в платье хотя бы до колен?», — возмущались комментаторы.

Некоторым не понравилось само предложение автора поста. «Меня больше оскорбляет цена, предложенная за услугу», «Неужели мы получим три доллара сразу? Не уверен, что управлюсь с таким богатством», — писали они.

Однако кто-то все же выполнил просьбу невесты и предложил свои варианты фотошопа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что о том, как американская невеста заказала красивый торт с павлином и получила вместо него «скособоченную индюшку, больную проказой».

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