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Украина

В России изменили приговор задержанному в Крыму украинцу

12:42 15 октября 2019 100
Константин Давыденко
Инф. «ФАКТОВ»

В Верховном суде РФ рассмотрели дело политзаключенного гражданина Украины Константина Давыденко, который был задержан «за шпионаж». Ему изменили срок с 10,5 лет до 7 лет. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Политзаключенному вменяют статью 276 Уголовного кодекса России: сбор сведений, составляющих государственную тайну в целях передачи иностранному государству.

Адвокат украинца Дмитрий Динзе заявил, что срок наказания был изменен в связи с ухудшением здоровья подсудимого. Юрист отмечает, что Давыденко не заключал сделок со следствием, а только оказывал ему помощь. Также он сообщил, что его клиент включен в новый список, который предусматривает обмен граждан между Украиной и Россией.

Ранее сообщалось, что российские силовики задержали Константина Давыденко в Крыму в феврале 2018 года и приговорили к длительному сроку заключения.

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