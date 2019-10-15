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Рэпер Баста купил в России футбольный клуб (фото, видео)
Знаменитый российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), концерт которого в свое время отменили в Киеве, стал владельцем футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), выступающего в третьем по силе дивизионе первенства России.
«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Решение помочь родному для меня клубу не является спонтанным. На протяжении года мы готовились к этому шагу, постепенно оплачивая долги команды», — написал уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко в Іnstagram.
В развитие клуба музыкант вложил около 10 млн рублей (более 155 тысяч долларов) личных средств, сообщает пресс-служба СКА. Отмечается, что Баста пригласил в клуб профессионалов футбольной индустрии, которые займутся непосредственным управлением. Сам же Вакуленко оставил за собой развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами.
Кстати, совсем недавно Баста записал трэк в поддержку родного клуба.
Ростовский СКА в свое время вписал свое имя в историю советского футбола. К примеру, в 1966-м команда стала вице-чемпионом Советского Союза, а в 1981-м с украинцами Александром Заваровым, Игорем Гамулой, Сергеем Андреевым и, к сожалению, ныне покойным Валерием Зуевым (известный тренер киевского «Динамо») в составе выиграла Кубок СССР, сенсационно обыграв в финале в Белокаменной московский «Спартак» (1:0).
В 1981 году ростовский СКА завоевал Кубок СССР с четырьмя уроженцами Украины в составе (все — в первом ряду) — Сергеем Андреевым (четвертый), Александром Заваровым (пятый), Игорем Гамулой (шестой) и Валерием Зуевым (крайний справа)
Отметим, что другой футбольный клуб, представляющий город, ФК «Ростов» сенсационно делит 1−4-е места в элитном российском дивизионе.
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