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Под Днепром мужчина изнасиловал 5-летнюю дочь своих знакомых: детали жуткого происшествия (фото)
15 октября, в город Днепр из Софиевского района доставили 5-летнюю девочку, которая подверглась сексуальному насилию. Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области.
Преступление произошло вечером 13 октября. Родители девочки отлучились из дома. Присмотреть за дочкой они попросили своего знакомого. В это время он совершил с ребенком действия сексуального характера.
Сотрудники полиции задержали преступника — им оказался 32-летний мужчина, который ранее был судим за кражи. Теперь ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
С девочкой работают психологи, производится документирование преступления.
Ранее сообщалось, что под Харьковом мужчина жестоко проучил насильника своей жены, причинив ему сильные повреждения в области паха. Возможно, теперь он навсегда потеряет интерес к женщинам.
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