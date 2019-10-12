Не раскаялся: помилованный 56-летний рецидивист вышел на свободу и изнасиловал семилетнюю девочку

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В России следственные органы республики Удмуртия завершили расследование в отношении 56-летнего мужчины, надругавшегося над семилетней девочкой. Дело передано в суд, сообщили в СУ СКР по региону..

«Мужчина признал свою вину и раскаялся. Расследование дела завершено. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением для рассмотрения по существу»,— отметили в ведомстве.

В августе этого года мужчина стал подозреваемым по делу об изнасиловании семилетней потерпевшей. Ребёнок, гостивший у отца в городе Глазове, гулял на площадке. Подсудимый подошёл к девочке, предложил ей покататься на аттракционах, после чего увёл её в безлюдное место, где совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый ранее был неоднократно судим, в 1998 году за тяжкие преступления был приговорён к смертной казни, но потом помилован.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители российского города Саратов требуют выдать им убийцу местной девятилетней девочки, над которым они хотят совершить самосуд. Ребенок пропал утром 9 октября по дороге в школу. Позднее был задержан подозреваемый в убийстве. Он сознался в преступлении и рассказал следователям, что задушил девочку со злости — Лиза якобы ему грубо ответила. Тело девочки мужчина спрятал в гаражах. Ранее преступник был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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