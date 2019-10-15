Происшествия

Под Харьковом мужчина жестко проучил насильника своей жены: ему грозит до 8 лет тюрьмы

В поселке Шевченково Купянского района Харьковской области 27-летний мужчина избил насильника своей жены и нанес ему несколько ударов ножом в область паха. Ранее самосуд над насильником устроили в Мексике.

Как сообщили в областном главке полиции, женщина вместе с мужем в компании друзей отдыхала в кафе, расположенном неподалеку от ее дома. Около часа ночи она решила пойти домой, но мужу об этом не сообщила. У дома ее догнал неизвестный, с применением физического насилия вступил с ней в половую связь. Муж потерпевшей, возвращаясь домой, услышал крики жены о помощи. Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес нападающему несколько ударов ножом в область паха.

Увидев приближение полицейского автомобиля, муж потерпевшей с места преступления скрылся. 25-летний насильник с сильным кровотечением был госпитализирован в районную больницу.

Позже полиция задержала мужчину, который ранил насильника. Ему может грозить до 8 лет тюрьмы. После завершения лечения и результатов экспертиз, будет сообщено о подозрении в совершении изнасилования 25-летнему мужчине. Он может отправиться за решетку на 5 лет.

Напомним, в Броварах Киевской области задержали мужчину за сексуальное насилие над женщиной-инвалидом. А в Запорожье полиция схватила военного, пытавшегося изнасиловать двух женщин.

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