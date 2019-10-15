24.61 / 24.96 27.01 / 27.49
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В районе Шулявского моста в Киеве до сих пор перекрыт проспект Победы: схема объезда

14:34 15 октября 2019 167
Шулявский мост
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Во вторник, 15 октября, все еще ведутся работы в районе Шулявского моста, на котором вчера монтировали новый фрагмент. В связи с этим еще частично ограничено движение по проспекту Победы. Строители стараются максимально быстро справиться с работами, но пока неудобства для водителей автотранспорта остаются. Чтобы не попасть в тянучки и пробки, предлагается воспользоваться схемой объезда, действующей и сегодня. О сроках устранения проблемы пока не известно.

Тем временем в районе Шулявского моста не курсируют троллейбусы №№ 5 и 7, которые приостановили движение по своим маршрутам. Временно запустили троллейбус № 5А, который направили от улицы Белицкой до улицы Чернобыльской (через Маршала Гречко, площадь Марченко, мимо станций метро «Нивки», «Святошин», «Житомирская».

Тем временем трамвай № 16 в ночь на 16, 17, 18 октября будет курсировать по сокращенному графику, что обусловлено ремонтными работами на улице Добрынинской. Последние отправления по своему маршруту от Контрактовой площади в 22:00, 22:25, от станции метро «Героев Днепра2 — в 22:00, 22:25.

Напомним, что на Южном мосту идет ремонт, поэтому там ограничили движение. А на Борщаговке до конца года ремонтируют пешеходный мост через проспект Л. Курбаса (между улицами Тулузы и Серкова).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Семья Заворотнюк впервые рассказала о ее болезни

Червь-кивсяк

Грызут даже бетон: Кирилловку атаковали полчища черных червей (видео)

Кейт Миддлтон

Королевский синий: Кейт Миддлтон вышла в свет в традиционной пакистанской одежде (фото, видео)

Алина Смирнова

«Я сделала на заказ уже 150 тортов, и все — разные»: как киевлянка наладила дома успешный бизнес

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер