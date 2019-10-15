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В районе Шулявского моста в Киеве до сих пор перекрыт проспект Победы: схема объезда
Во вторник, 15 октября, все еще ведутся работы в районе Шулявского моста, на котором вчера монтировали новый фрагмент. В связи с этим еще частично ограничено движение по проспекту Победы. Строители стараются максимально быстро справиться с работами, но пока неудобства для водителей автотранспорта остаются. Чтобы не попасть в тянучки и пробки, предлагается воспользоваться схемой объезда, действующей и сегодня. О сроках устранения проблемы пока не известно.
Тем временем в районе Шулявского моста не курсируют троллейбусы №№ 5 и 7, которые приостановили движение по своим маршрутам. Временно запустили троллейбус № 5А, который направили от улицы Белицкой до улицы Чернобыльской (через Маршала Гречко, площадь Марченко, мимо станций метро «Нивки», «Святошин», «Житомирская».
Тем временем трамвай № 16 в ночь на 16, 17, 18 октября будет курсировать по сокращенному графику, что обусловлено ремонтными работами на улице Добрынинской. Последние отправления по своему маршруту от Контрактовой площади в 22:00, 22:25, от станции метро «Героев Днепра2 — в 22:00, 22:25.
Напомним, что на Южном мосту идет ремонт, поэтому там ограничили движение. А на Борщаговке до конца года ремонтируют пешеходный мост через проспект Л. Курбаса (между улицами Тулузы и Серкова).
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