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Суды на Донбассе смогут сажать в тюрьмы добровольцев и военных за участие в АТО, — Лавринович
С самого начала войны на Донбассе многие украинские политики и юристы предупреждали: согласно украинскому законодательству военных и добровольцев, защищающих территориальную целостность Украины на Донбассе, могут объявить преступниками — именно за участие в боевых действиях. Прямые прецеденты на территории, подконтрольной Украине, пока не зафиксированы, но уже были случаи, когда бойцов судили фактически за борьбу с сепаратистами. Например, партизан из группы «Равлыки» обвиняли в разбое и незаконном владении оружием, но осудили за превышение полномочий. А пограничника Сергея Колмогорова, выполнявшего прямой приказ начальника, приговорили к 13 годам лишения свободы за умышленное убийство. Мужчина два года провел в заключении — лишь Верховный суд отменил приговор, отправив дело на повторное рассмотрение. Отметим, что большинство подобных дел рассматривается в Донецкой и Луганской областях судьями, многим из которых молва приписывает симпатии к сепаратистам и слишком предвзятое и неблагосклонное отношение — к украинским патриотам.
Сейчас Украине пытаются навязать «формулу Штайнмайера», одним из пунктов которой является избрание местных властей в ОРДЛО до получения Украиной контроля над этими территориями. А другой пункт предусматривает влияние этих властей (никто не сомневается, что они будут сепаратистски и пророссийски настроенными) на формирование судебных и правоохранительных органов на Донбассе. Поэтому возникает естественный вопрос — не обвинят ли эти «ордловские» правоохранители, например, бойцов добробатов в участии в незаконных военных формированиях, военнослужащих ВСУ — в военных преступлениях, тех и других — в убийствах (ведь они убивали противостоящих им террористов)
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Смогут ли антиукраински настроенные правоохранители получившего особый статус Донбасса преследовать защищавших Украину военных и сможет ли украинское законодательство защитить защитников страны, «ФАКТАМ» рассказал Александр Лавринович — министр юстиции во время президентства Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Виктора Януковича:
— Я хочу сказать, что законы Украины в этом плане абсолютно правильные. Да, они не предусматривают применение оружия Вооруженными Силами Украины на своей территории в мирное время и запрещают незаконные вооруженные формирования (каковыми фактически являлись добровольческие отряды. — Авт.). В этом плане изменять ничего не нужно. Но в 2014 году высшим государственным руководством не было принято решений, предусмотренных Конституцией и законами Украины, относительно объявления военного положения. Ведь во время военного положения подходы к решению проблемы, возникающей сейчас, совсем другие.
Но и сейчас выход из этого положения есть. Определенная аналогия тут — принятый в 2014 году закон о недопущении уголовного преследования участников протестов на Майдане, причем по таким статьям, что… даже удивительно было читать: за разбой, за грабеж, за умышленное убийство и так далее, там большой перечень.
Сейчас, с моей точки зрения, стоит принять отдельный закон, которым предусмотреть невозможность привлечения к уголовной ответственности военнослужащих Вооруженных Сил Украины за участие в АТО. Ведь действующим законодательством запрещено использование ВСУ в таких антитеррористических операциях — для этого существуют специальные антитеррористические подразделения Службы безопасности Украины и Национальной полиции.
Но с 2014 года в АТО участвует армия. И, по факту, для обороны Украины это было сделано правильно. То, что это не было тогда юридически обеспечено должным образом, это не вина тех, кто с оружием в руках защищал свою страну. Поэтому очевидно, что нужно уже сейчас в юридическом плане сделать шаги, которые бы сделали невозможным преследование в уголовном порядке (и на абсолютно законных основаниях) как тех людей, которые были в ВСУ, так и добровольцев, которые тоже взяли оружие и в добровольческих батальонах защищали свою страну.
Пока что ни сегодняшние руководители государства, ни те учреждения и министерства, которые должны были бы решать этот вопрос, не сделали необходимых шагов. И ситуация, когда официальная политическая позиция власти отвечает реалиям, адекватна, а юридическая позиция, законодательство при этом дают возможность признавать уголовными преступниками тех, кто защищал свою страну, является абсолютно ненормальной. Поэтому я считаю, что такой отдельный особый закон должен быть принят. Чтобы не было прецедентов преследования за выполнение приказов командиров в ВСУ. Это касается и добровольческих подразделений.
— Но пока такого закона нет. Но уже идет речь об урегулировании ситуации на Донбассе с предоставлением особого статуса отдельным районам. Ситуация такая, что руководство этих районов, очевидно, будет не совсем адекватно настроено по отношению к Украине. И есть опасения, что судебная и правоохранительная система, которая будет создана на Донбассе, сможет привлекать к ответственности украинских бойцов по украинским законам за участие в АТО. Насколько это реально?
— Это нереально, поскольку в Украине есть и будет единая судебная система и единые законы на контролируемых Украиной территориях. Но существует субъективность подходов — поэтому я сразу и рассказал о путях решения этой проблемы. Если будет этот закон — его должны будут выполнять все: и в тех районах, которые подконтрольны, и в тех, которые пока не подконтрольны. И никто не сможет придумывать свое законодательство, чтобы привлекать к ответственности.
Но если такой закон не примут, а на Донбассе сформируется система власти согласно Минским договоренностям, судей и прокуроров будут назначать по согласованию с местными органами самоуправления — тогда опасность преследования защитников Украины теоретически возникнет.
Но мое субъективное впечатление: до того, как это произойдет, долгий путь. Если вообще произойдет. Происходящее свидетельствует: чтобы Минские договоренности были выполнены и на основании этих 13 пунктов плана был восстановлен мир на Донбассе, нужно очень много времени. И очень много факторов, которые «не хотят», чтобы это случилось. Наиболее вероятна ситуация, на мой очень субъективный взгляд: сохранение существующего положения вещей — переход к замороженному конфликту.
Хотя, конечно, я думаю, что подавляющее большинство людей, с обеих сторон, хочет прекращения этой своеобразной войны, которая идет на территории Украины при участии Российской Федерации. Но планы, которые предлагаются, и порядок их реализации слишком рискованны. И в то же время нет доверия сторон друг к другу, нет авторитетной контролирующей международной организации, которая могла бы обеспечить точное соблюдение всеми участниками конфликта договоренностей — все это будет сдерживать решение проблемы. Поэтому, думаю, вопросы юрисдикции и криминального преследования, если и появятся в повестке дня, то это будет еще очень нескоро.
Тем не менее угроза существует, и поэтому уже сейчас необходимо урегулировать этот вопрос. Я тоже знаю некоторые факты: почему большие командиры и генералы отказывались участвовать в военных операциях? Потому что закон просто, явно и однозначно точно запрещает им в принципе любые военные операции на территории своей страны и за нарушение этого закона предусмотрена уголовная ответственность. За этот отказ осудить их нельзя. А те, кто нарушили закон и пошли защищать свою Родину, явно тоже не заслуживают быть названными уголовными правонарушителями. Поэтому это обязательно нужно урегулировать. И без специального закона тут не обойтись.
— Не знаете, предпринимаются ли сейчас какие-то попытки разработать и принять такой закон?
— Мне неизвестно, чтобы кто-то в принципе об этом думал. Я не слышал, чтобы кто-то занимался подготовкой такого закона.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 14 октября, в День защитника Украины, в центре Киева ветераны войны с Россией, волонтеры, активисты и просто неравнодушные граждане вышли на акцию «Ні капітуляції» в центре Киева, протестуя против сдачи интересов Украины в угоду Кремлю. По информации полиции, в акции, которая прошла в центре Киева, приняли участие около 12 тысяч человек.
Акция «Ні капітуляції» прошла в этот день во многих городах страны. В марше приняли участие тысячи людей.
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