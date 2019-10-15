- 16:14 Верховный суд России отказался смягчить приговор украинским узникам Кремля Дудке и Бессарабову
- 16:12 Гвоздик – Бетербиев: где смотреть объединительный чемпионский бой
- 16:12 Знаменитую работу Сальвадора Дали украли из музея в США за полминуты
- 16:08 Вечернее заседание Верховной Рады 15 октября: онлайн-трансляция
- 15:59 Снова "Синий кит"? В Киевской области расследуют странное самоубийство ребенка
- 15:58 Ястремская разгромила в Москве действующую победительницу «Кубка Кремля»
- 15:56 У Зеленского готовят закон о двойном гражданстве для украинцев: кого это коснется
- 15:39 На Полтавщине вынесли приговор шпиону, пять лет "сливавшему" ФСБ информацию о призывниках в украинскую армию
- 15:38 Стало известно, где именно проходит реабилитацию Анастасия Заворотнюк
- 15:34 ГРУшник выдал свое участие в оккупации Крыма
- 15:27 На Хортице отдыхающие повредили дубы, высаженные в память о погибших защитниках Украины: сеть в гневе
- 15:19 Как все успевать: Надя Дорофеева рассказала о ежедневных привычках
Снова "Синий кит"? В Киевской области расследуют странное самоубийство ребенка
В Киевской области расследуют трагедию: школьник 12 лет совершил самоубийство, повесившись на поясе от одежды. ЧП случилось в городе Борисполь 12 октября. Полиция проверяет версию о том, что смерть школьника может связана с суицидальными группами в соцсетях.
Заподозрить связь самоубийства с деятельностью групп наподобие «Синего кита» заставил тот факт, что у школьника не было видимых причин, чтобы свести счеты с жизнью. «Мальчик из нормальной семьи… Записки никакой не оставил, повесился на втором этаже в собственном доме на поясе от халата. Сейчас киберполиция занимается всеми его гаджетами… В школе никакого буллинга и давления не было», — приводит УНН заявление полиции.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» выяснили, что от деятельности так называемых «групп смерти» в соцсетях пострадали сотни подростков. «Кураторы» таких групп вычисляют в сети детей, пребывающих в депрессивном состоянии, и предлагают им смертельно опасные квесты. Обычно дается 50 заданий, на выполнение которых отводится строго ограниченное время.
Наиболее уязвимой категорией считаются подростки в возрасте 13−17 лет. Кроме «Синего кита», где жертвам на финальном этапе предлагают спрыгнуть с высоты, получили распространение группы, где от участников требуют перебежать дорогу перед движущимся транспортным средством, «пропасть» на 24 часа, поджечь себя или товарища и заснять это на видео. В Черкасской области подростки увлеклись смертельно опасной игрой Fire Challenge.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!