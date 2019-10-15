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Происшествия

Снова "Синий кит"? В Киевской области расследуют странное самоубийство ребенка

15:59 15 октября 2019 94
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Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области расследуют трагедию: школьник 12 лет совершил самоубийство, повесившись на поясе от одежды. ЧП случилось в городе Борисполь 12 октября. Полиция проверяет версию о том, что смерть школьника может связана с суицидальными группами в соцсетях.

Заподозрить связь самоубийства с деятельностью групп наподобие «Синего кита» заставил тот факт, что у школьника не было видимых причин, чтобы свести счеты с жизнью. «Мальчик из нормальной семьи… Записки никакой не оставил, повесился на втором этаже в собственном доме на поясе от халата. Сейчас киберполиция занимается всеми его гаджетами… В школе никакого буллинга и давления не было», — приводит УНН заявление полиции.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» выяснили, что от деятельности так называемых «групп смерти» в соцсетях пострадали сотни подростков. «Кураторы» таких групп вычисляют в сети детей, пребывающих в депрессивном состоянии, и предлагают им смертельно опасные квесты. Обычно дается 50 заданий, на выполнение которых отводится строго ограниченное время.

Наиболее уязвимой категорией считаются подростки в возрасте 13−17 лет. Кроме «Синего кита», где жертвам на финальном этапе предлагают спрыгнуть с высоты, получили распространение группы, где от участников требуют перебежать дорогу перед движущимся транспортным средством, «пропасть» на 24 часа, поджечь себя или товарища и заснять это на видео. В Черкасской области подростки увлеклись смертельно опасной игрой Fire Challenge.

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