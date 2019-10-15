Знаменитую работу Сальвадора Дали украли из музея в США за полминуты (видео)

Мир

В галерее Dennis Rae Fine Art в американском городе сан-Франциско среди бела дня произошла дерзкая кража. Вор украл гравюру Сальвадора Дали «Пылающий жираф». Причем, как показали записи камер видеонаблюдения, для этого ему понадобилось всего 32 секунды.

Предполагают, что у преступника была сообщница, которая отвлекла внимание сотрудников. А злоумышленник в это время просто взял со стоявшего возле выхода мольберта «Пылающего жирафа» и вынес его на улицу. Как сообщает ABC, вор просто нес гравюру размером примерно 50 на 60 сантиметров по улице в руках — никто не обращал внимания. Предполагают, что это не было кражей на заказ: вор, видимо, действовал по обстоятельствам. Стоимость произведения искусства — около 20 тысяч долларов. Дали создал его в 1966—1967 годах под влиянием творчества Пабло Пикассо.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из дворца, где родился Черчилль, украли золотой унитаз.

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