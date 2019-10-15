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Украина

Дети из Симферополя исполнили знаменитую крымскотатарскую песню на украинском языке: трогательное видео

18:26 15 октября 2019 32
песня
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Крыму дети-патриоты сделали подарок одновременно и Украине, и своей малой родине. На украинский язык была переведена самая известная крымскотатарская песня «Ey, güzel Qırım» («Мой любимый Крым»). Школьники исполнили двуязычную версию песни и сопроводили ее видеоклипом на фоне крымских природных красот.

Автором идеи была преподавательница вокала из Симферополя Юлия Качула. Перевод песни выполнил Виктор Качула, отец учительницы.

«Ученикам он (перевод) очень понравился, или это я их своей энергетикой пронзила. Дети совершенно разных национальностей приняли это в душу. Мои друзья в Киеве — музыканты — написали аранжировку. Она и эмоциональная, и современная, и передает все это настроение. Это и боль, и ностальгия, но и плюс сила, которая в нас живет», — рассказала Юлия Качула в интервью «Крым.Реалии».

Крымскотатарская песня в новой версии исполняется на двух языках. К записи клипа подключились дети самых разных национальностей. Клип был записан на окраине Симферополя, где хорошо видно гору Чатыр-Даг, о которой говорится в песне.

Напомним, ранее в Алуште неизвестные патриоты подняли над городом флаг Украины, а в Ялте стелу гостиницы «Интурист» разрисовали в синий и желтый цвета.

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