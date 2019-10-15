- 19:16 «Колдунья: Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:02 СМИ сообщили о провале переговоров в Минске
- 18:56 Узник Кремля Александр Шумков объявил голодовку: что произошло
- 18:51 Родные Анастасии Заворотнюк впервые после слухов о болезни появятся на телевидении
- 18:38 Под Одессой на даче взятки полицейскому попался известный криминальный авторитет
- 18:26 Дети из Симферополя исполнили знаменитую крымскотатарскую песню на украинском языке: трогательное видео
- 18:14 До 19 октября киевлянки могут внепланово обследоваться у маммолога (адреса медучреждений)
- 18:10 Невезучий мост: в Киеве ребенок головой разбил гордость Кличко
- 17:50 Настоящая принцесса: Кейт Миддлтон в мерцающем зеленом платье приехала на вечерний прием на моторикше
- 17:40 Наталья Бочкарева проигнорировала суд по делу о наркотиках
- 17:39 Под Одессой будут судить завотделением больницы, из-за халатности которого задохнулся пациент
- 17:35 Нынешнее "бабье лето" в Киеве побило сразу два температурных рекорда
Под Одессой на даче взятки полицейскому попался известный криминальный авторитет
В Подольске Одесской области задержан известный в криминальных кругах гражданин, предложивший одному из правоохранителей взятку в 1 тысячу долларов. За это полиция должна была «закрыть глаза» на незаконную вырубку леса. «Гражданин решил наладить контакт с руководством местного отдела полиции. С этим пришел к одному из заместителей начальника Подольского отдела. Однако договариваться со злоумышленником капитан полиции не стал», — уточнили в полиции.
О «предложении» офицер информировал свое руководство и департамент внутренней безопасности Нацполиции. 39-летнего злоумышленника задержали при передаче денег.
«Задержанный причастен к ряду преступлений на севере Одесской области. Сейчас правоохранительные органы отрабатывают эту информацию», — сообщили в прокуратуре. По данным полиции, задержанный известен в криминальных кругах, имеет влияние на контрабанду, незаконный оборот наркотиков, азартные игры и незаконную вырубку леса.
15 октября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Подозреваемому грозит 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе задержали подполковника полиции при получении взятки в размере более 4 тысяч долларов. Это была вторая часть «транша».
Недавно были задержаны двое чиновников Одесской железной дороги — при получении взятки 200 тысяч гривен.
Также под Одессой поймали райвоенкома, который продавал «белые билеты» — по 500 долларов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Путин оконфузился с подарком: привезенный им для саудовского короля кречет загадил дворец во время вручения
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.