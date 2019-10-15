Под Одессой на даче взятки полицейскому попался известный криминальный авторитет

Происшествия

В Подольске Одесской области задержан известный в криминальных кругах гражданин, предложивший одному из правоохранителей взятку в 1 тысячу долларов. За это полиция должна была «закрыть глаза» на незаконную вырубку леса. «Гражданин решил наладить контакт с руководством местного отдела полиции. С этим пришел к одному из заместителей начальника Подольского отдела. Однако договариваться со злоумышленником капитан полиции не стал», — уточнили в полиции.

О «предложении» офицер информировал свое руководство и департамент внутренней безопасности Нацполиции. 39-летнего злоумышленника задержали при передаче денег.

«Задержанный причастен к ряду преступлений на севере Одесской области. Сейчас правоохранительные органы отрабатывают эту информацию», — сообщили в прокуратуре. По данным полиции, задержанный известен в криминальных кругах, имеет влияние на контрабанду, незаконный оборот наркотиков, азартные игры и незаконную вырубку леса.

15 октября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Подозреваемому грозит 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе задержали подполковника полиции при получении взятки в размере более 4 тысяч долларов. Это была вторая часть «транша».

Недавно были задержаны двое чиновников Одесской железной дороги — при получении взятки 200 тысяч гривен.

Также под Одессой поймали райвоенкома, который продавал «белые билеты» — по 500 долларов.

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