24.61 / 24.95 27.00 / 27.48
Киев: +21
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Одессой на даче взятки полицейскому попался известный криминальный авторитет

18:38 15 октября 2019 402
Задержание в Подольске криминального авторитета
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Подольске Одесской области задержан известный в криминальных кругах гражданин, предложивший одному из правоохранителей взятку в 1 тысячу долларов. За это полиция должна была «закрыть глаза» на незаконную вырубку леса. «Гражданин решил наладить контакт с руководством местного отдела полиции. С этим пришел к одному из заместителей начальника Подольского отдела. Однако договариваться со злоумышленником капитан полиции не стал», — уточнили в полиции.

О «предложении» офицер информировал свое руководство и департамент внутренней безопасности Нацполиции. 39-летнего злоумышленника задержали при передаче денег.

«Задержанный причастен к ряду преступлений на севере Одесской области. Сейчас правоохранительные органы отрабатывают эту информацию», — сообщили в прокуратуре. По данным полиции, задержанный известен в криминальных кругах, имеет влияние на контрабанду, незаконный оборот наркотиков, азартные игры и незаконную вырубку леса.

15 октября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Подозреваемому грозит 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе задержали подполковника полиции при получении взятки в размере более 4 тысяч долларов. Это была вторая часть «транша».

Недавно были задержаны двое чиновников Одесской железной дороги — при получении взятки 200 тысяч гривен.

Также под Одессой поймали райвоенкома, который продавал «белые билеты» — по 500 долларов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Червь-кивсяк

Грызут даже бетон: Кирилловку атаковали полчища черных червей (видео)

Конфуз с кречетом

Путин оконфузился с подарком: привезенный им для саудовского короля кречет загадил дворец во время вручения

Заворотнюк

Семья Заворотнюк впервые рассказала о ее болезни

Леопард в засаде

Видео с нападением леопарда на спящую на крыльце домашнюю собаку стало вирусным в сети

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер