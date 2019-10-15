Украина

На Донбассе под снайперским обстрелом погибли двое украинских военных

За текущие сутки на Донбассе под обстрелом вражеских снайперов погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Еще один украинский военный получил ранения. Об этом сообщило командование операции Объединенных сил.

В целом с начала дня в районе ООС вооруженные формирования РФ и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы были зафиксированы возле населенных пунктов Опытное, Новотроицкое, Павлополь, Пищевик, Авдеевка, Марьинка.

Также 15 октября враг обстрелял район Золотого, где было запланировано разведение сил. Боевики использовали подствольные гранатометы, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, вражеские формирования открывали огонь возле Новолуганского, используя автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, в Минске 15 октября досрочно завершилось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Украинская сторона подтвердила, что настаивает на полном прекращении огня в регионе.

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