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Делали бизнес на "Гиацинтах" и "Вербе": ГПУ вскрыла новые факты огромных хищений в оборонпроме
В Генеральной прокуратуре снова решили подвергнуть проверкам оборонную отрасль. 15 октября Национальному антикоррупционному бюро было поручено проверить три эпизода возможного расхищения бюджетных средств. В хищениях подозревают бывших высокопоставленных должностных лиц и руководство предприятий оборонного комплекса.
Так, следствие подозревает, что бюджетные средства пошли не по назначению при производстве 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы «Гиацинт» в рамках оборонного заказа. Кроме того, нецелевое использование средств может вскрыться при производстве 82-мм миномета «Верба».
Еще одно расследование касается закупки бронемашин «Oncilla» польской компании «Mista». Следователи подозревают, что машины закупались по завышенным ценам. Начато расследование по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса.
Напомним, бронированные автомобили Oncilla Польша выпускает с 2013 года. В этих машинах воссозданы характеристики разработанного в Украине военного автомобиля «Дозор-Б». А системы «Верба» демонстрировались в 2018 году на параде в Киеве и уже прошли испытания, необходимые для передачи в войска.
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