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"Алкомаркет имени Прокофьева": в сети высмеяли открытие при Донецкой филармонии магазина по продаже алкоголя

21:39 15 октября 2019 289
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Инф. «ФАКТОВ»

Оккупированный Донецк уверенно продолжает деградировать. Если раньше концертный зал филармонии считался сердцем культурной жизни города, то теперь здесь открылась точка по продаже алкоголя.

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Фотографии «Алкомаркета», вплотную примыкающего к зданию филармонии, опубликовал Денис Казанский в Facebook. «Специально глумятся над городом и его жителями», — считает автор фото.

В соцсетях комментаторы соглашаются, что после оккупации города приоритеты жителей очень изменились. Для сравнения, в довоенные времена в помещении, примыкающем к концертному залу, располагался элитный ювелирный магазин.

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Теперь пустующие помещения заняты более актуальными товарами.

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Пользователи соцсетей соглашаются, что филармонии тоже осталось жить недолго — городу не до культуры.

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Напомним, ранее в сети показали, как уходит под воду в Донецке когда-то элитный бизнес-центр, а город постепенно разрушается.

Фото Ингеборга Ши/Facebook, Денис Казанский/Facebook

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