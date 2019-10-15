Украина

"Алкомаркет имени Прокофьева": в сети высмеяли открытие при Донецкой филармонии магазина по продаже алкоголя

Оккупированный Донецк уверенно продолжает деградировать. Если раньше концертный зал филармонии считался сердцем культурной жизни города, то теперь здесь открылась точка по продаже алкоголя.

Фотографии «Алкомаркета», вплотную примыкающего к зданию филармонии, опубликовал Денис Казанский в Facebook. «Специально глумятся над городом и его жителями», — считает автор фото.

В соцсетях комментаторы соглашаются, что после оккупации города приоритеты жителей очень изменились. Для сравнения, в довоенные времена в помещении, примыкающем к концертному залу, располагался элитный ювелирный магазин.

Теперь пустующие помещения заняты более актуальными товарами.

Пользователи соцсетей соглашаются, что филармонии тоже осталось жить недолго — городу не до культуры.

Напомним, ранее в сети показали, как уходит под воду в Донецке когда-то элитный бизнес-центр, а город постепенно разрушается.

Фото Ингеборга Ши/Facebook, Денис Казанский/Facebook

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