- 23:00 Швеция – Испания — 1:0: онлайн видео голов матча отбора Евро-2020
- 22:51 Четыре трупа за три недели: в Минюсте отреагировали на слухи о загадочных смертях арестантов Одесского СИЗО
- 22:46 В России эксперты "обнаружили" алкоголь в крови 6-летнего ребенка, которого сбил полицейский
- 22:20 Отец тоже погиб на Донбассе: в сети показали фото женщины-солдата, убитой снайпером боевиков
- 22:18 День шефа 2019: поздравления и яркие открытки
- 21:50 В семье Ирины Билык случилось горе
- 21:39 "Алкомаркет имени Прокофьева": в сети высмеяли открытие при Донецкой филармонии магазина по продаже алкоголя
- 20:59 Делали бизнес на "Гиацинтах" и "Вербе": ГПУ вскрыла новые факты огромных хищений в оборонпроме
- 20:39 Меган Маркл вышла в свет в старом пальто и платье со своей помолвки
- 20:35 Зеленский пообещал предпринимателям двухлетний мораторий на проверку ФОПов
- 20:12 На Донбассе под снайперским обстрелом погибли двое украинских военных
- 19:53 Венера вошла в знак Скорпиона: что это означает и чем опасно
"Алкомаркет имени Прокофьева": в сети высмеяли открытие при Донецкой филармонии магазина по продаже алкоголя
Оккупированный Донецк уверенно продолжает деградировать. Если раньше концертный зал филармонии считался сердцем культурной жизни города, то теперь здесь открылась точка по продаже алкоголя.
Фотографии «Алкомаркета», вплотную примыкающего к зданию филармонии, опубликовал Денис Казанский в Facebook. «Специально глумятся над городом и его жителями», — считает автор фото.
В соцсетях комментаторы соглашаются, что после оккупации города приоритеты жителей очень изменились. Для сравнения, в довоенные времена в помещении, примыкающем к концертному залу, располагался элитный ювелирный магазин.
Теперь пустующие помещения заняты более актуальными товарами.
Пользователи соцсетей соглашаются, что филармонии тоже осталось жить недолго — городу не до культуры.
Напомним, ранее в сети показали, как уходит под воду в Донецке когда-то элитный бизнес-центр, а город постепенно разрушается.
Фото Ингеборга Ши/Facebook, Денис Казанский/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Путин оконфузился с подарком: привезенный им для саудовского короля кречет загадил дворец во время вручения
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.