День шефа 2019: поздравления и яркие открытки

Общество и люди

16 октября отмечается День босса или День шефа (Boss' Day, Boss's Day или Bosses Day).

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить своих начальников. Мы даже собрали лучшие стихи для шефов.

Если зададут вопрос:

«У тебя хороший босс?»

Я отвечу без вопросов:

«Я довольна своим боссом!»

Ведь вы добрый, самый умный,

Позитивный, остроумный,

Вам желаю в праздник, босс,

В жизни белых лишь полос,

Чтоб здоровье было крепким,

Каждый шаг ваш — верным, метким,

И чтоб личный капитал

Многомиллионным стал!

***

Бос, начальник, шеф, кормилец,

Поздравляем мы тебя.

Если где-то прокололись,

Знай, что это мы любя.

За тобой, как за стеною,

Хоть в огонь, хоть в дождь пойдём!

Даже в отпуске порою

Мы во сне тебя зовём.

Будь же добр, и не свирепствуй,

Ведь для всех ты, как отец.

И тринадцатой зарплатой

Нас порадуй, наконец.

***

С Днем босса поздравляем Вас!

Желаем вам терпенья и удачи,

Настроя вот такого как сейчас

И чтоб легко решались все задачи.

Спокойствия, конечно же… любви,

Добра, здоровья, понимания.

Достичь желаем новой высоты

И чтоб сбывались все мечтания.



***

У кого-то есть начальник,

А у нас, конечно, босс.

Он порой кипит, как чайник,

Но решит любой вопрос.

Вас сердечно поздравляем,

Осторожно шлём привет.

Нет, отгул не объявляем,

Не бежим мы на обед.

Счастья вам все больше, больше.

Чтоб заказов была тьма.

Коль у босса все неплохо,

То и нам, значит, ура!

***

Работать с вами так приятно,

Мы будем лишь вперед идти!

Вы к нам добры невероятно,

Ведь лучше босса не найти!

Спасибо вам за все старания,

За каждый трудовой денек!

Любые ваши указания

Мы выполнять готовы в срок!

***

Шеф, поздравить разрешите,

Ведь сегодня праздник ваш,

Пожелания примите —

Побеждать во всех делах,



Пусть успех сопровождает

Каждый шаг и каждый миг,

Бизнес лихо процветает,

И счастливой будет жизнь!

Напомним, что недавно мы отмечали День улыбки.

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