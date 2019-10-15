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Мир

В России эксперты "обнаружили" алкоголь в крови 6-летнего ребенка, которого сбил полицейский

22:46 15 октября 2019 115
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Инф. «ФАКТОВ»

В России повторилась история двухлетней давности, когда в смертельном ДТП пытаются обвинить не водителя, а ребенка-жертву. Ради того, чтобы обелить водителя, эксперты пытаются доказать, что ребенок появился на дороге пьяным.

Новый трагический инцидент случился 13 июля 2019 года в Кировской области. Шестилетний мальчик на велосипеде попал под колеса «Ниссана». За рулем автомобиля находился 45-летний сотрудник полиции. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП.

место дтп

Экспертиза по делу длилась почти три месяца, и, наконец родителям погибшего мальчика передали заключение судмедэкспертов. Семья была шокирована, поскольку эксперты утверждали об обнаруженных 0,51 промилле этанола в крови ребенка.

В деле примечательно еще и то, что находившегося за рулем полицейского после ДТП даже не задержали. Он остался на должности и ожидает завершения следствия. По настоянию потерпевшей стороны в деле назначена повторная экспертиза.

Напомним, история в 2017 году в Подмосковье развивалась практически по тому же сценарию. Женщина сбила во дворе дома шестилетнего мальчика. Эксперт заявил, что нашел в крови ребенка высокую дозу этанола. Проверка показала, что этанол в анализах появился из-за неправильно проведенной экспертизы.

Российские ДТП нередко случаются по вине сотрудников силовых подразделений или из-за халатности военных.

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