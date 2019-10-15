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В России эксперты "обнаружили" алкоголь в крови 6-летнего ребенка, которого сбил полицейский

В России повторилась история двухлетней давности, когда в смертельном ДТП пытаются обвинить не водителя, а ребенка-жертву. Ради того, чтобы обелить водителя, эксперты пытаются доказать, что ребенок появился на дороге пьяным.

Новый трагический инцидент случился 13 июля 2019 года в Кировской области. Шестилетний мальчик на велосипеде попал под колеса «Ниссана». За рулем автомобиля находился 45-летний сотрудник полиции. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП.

Экспертиза по делу длилась почти три месяца, и, наконец родителям погибшего мальчика передали заключение судмедэкспертов. Семья была шокирована, поскольку эксперты утверждали об обнаруженных 0,51 промилле этанола в крови ребенка.

В деле примечательно еще и то, что находившегося за рулем полицейского после ДТП даже не задержали. Он остался на должности и ожидает завершения следствия. По настоянию потерпевшей стороны в деле назначена повторная экспертиза.

Напомним, история в 2017 году в Подмосковье развивалась практически по тому же сценарию. Женщина сбила во дворе дома шестилетнего мальчика. Эксперт заявил, что нашел в крови ребенка высокую дозу этанола. Проверка показала, что этанол в анализах появился из-за неправильно проведенной экспертизы.

Российские ДТП нередко случаются по вине сотрудников силовых подразделений или из-за халатности военных.

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