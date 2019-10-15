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Политика

Просительница из Днепра, ворвавшаяся на пресс-марафон Зеленского, таинственно исчезла: расследование СМИ

23:23 15 октября 2019 166
женщина
Инф. «ФАКТОВ»

Жительница Днепра, которой загадочным образом удалось прорваться на пресс-марафон Владимира Зеленского, утаила о себе важную информацию. Прежде всего, женщина назвала неправильное место проживания. Более того, активистка уже была замечена на акциях протеста в Днепре, но и тогда она указывала не существующий в городе адрес.

Подробности о таинственной просительнице, назвавшейся Ниной Мещеряковой, выяснили журналисты днепровского «9-го канала». До пресс-марафона Зеленского в Киеве женщину жители на акции 14 сентября в Днепре, и тогда она тоже пыталась привлечь внимание президента. В обоих случаях Мещерякова заявляла, что живет по улице Маяковского, 51-Б, но такого адреса в Днепре нет.

Проверка адресной базы жителей Днепра показала, что некая Нина Мещерякова живет по улице Академика Янгеля. Сверить личность журналистам не удалось: жители квартиры не открывают двери. При этом соседи Мещеряковых дали описание, которое достаточно сходно с внешностью той Нины, что появилась в Киеве на пресс-марафоне.

Напомним, ранее корреспондент «ФАКТОВ» поделилась своими впечатлениями от пресс-марафона Зеленского и от неожиданных гостей, периодически появлявшихся в зале.

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