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Просительница из Днепра, ворвавшаяся на пресс-марафон Зеленского, таинственно исчезла: расследование СМИ
Жительница Днепра, которой загадочным образом удалось прорваться на пресс-марафон Владимира Зеленского, утаила о себе важную информацию. Прежде всего, женщина назвала неправильное место проживания. Более того, активистка уже была замечена на акциях протеста в Днепре, но и тогда она указывала не существующий в городе адрес.
Подробности о таинственной просительнице, назвавшейся Ниной Мещеряковой, выяснили журналисты днепровского «9-го канала». До пресс-марафона Зеленского в Киеве женщину жители на акции 14 сентября в Днепре, и тогда она тоже пыталась привлечь внимание президента. В обоих случаях Мещерякова заявляла, что живет по улице Маяковского, 51-Б, но такого адреса в Днепре нет.
Проверка адресной базы жителей Днепра показала, что некая Нина Мещерякова живет по улице Академика Янгеля. Сверить личность журналистам не удалось: жители квартиры не открывают двери. При этом соседи Мещеряковых дали описание, которое достаточно сходно с внешностью той Нины, что появилась в Киеве на пресс-марафоне.
Напомним, ранее корреспондент «ФАКТОВ» поделилась своими впечатлениями от пресс-марафона Зеленского и от неожиданных гостей, периодически появлявшихся в зале.
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